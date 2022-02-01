Пекин, 1 февраля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая обнародовал планы создания современной системы распределения на 14-ю Пятилетку (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, к 2025 году Китай ожидает снижения затрат на дистрибуцию и повышения эффективности современной системы дистрибуции, что означает, что сектор будет играть значительно большую роль в экономике.

План будет способствовать улучшению потока товаров и ресурсов коммерческих и логистических объектов; внутренних и международных распределительных сетей и систем обслуживания; транспортных возможностей; финансовой поддержки; реагирования на чрезвычайные ситуации и экологически чистого развития.

По прогнозам, современная система распределения будет оформлена к 2035 году, что позволит Китаю войти в число лидеров с точки зрения эффективности и качества распределения и обеспечит эффективную поддержку развитию современной экономической системы.

В плане изложены ключевые задачи в шести областях, включая углубление рыночных реформ для современной дистрибуции, совершенствование современной системы коммерческой дистрибуции и ускорение развития современной логистической системы.

Согласно документу, Китай также усилит поддержку транспортных, финансовых и кредитных услуг в рамках экосистемы системы распределения.