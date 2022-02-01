Благовещенск, , 07:58 — REGNUM Жительница Амурской области вела асоциальный образ жизни и практически всё время пребывала в состоянии алкогольного опьянения, не занимаясь воспитанием своего десятилетнего ребёнка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, оно передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе управления МВД по региону.

Голодающий ребёнок

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Дело заведено по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». В обвинительном заключении говорится, что женщина постоянно собирала пьяные компании в квартире, где проживала вместе с сыном. Амурчанка не следила за чистотой, помещения находились в антисанитарном состоянии. Кроме людей в квартире содержалась собака со щенками и два кота.

«Мальчик был лишен нормальных условий для проживания, отдыха и выполнения домашних заданий. Кроме того, дознавателем зафиксированы случаи, когда мать била своего сына, оставляла без присмотра и даже подвергала опасности, не давая возможности зайти в квартиру», — отметили в МВД.

Когда за ребёнком приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, мальчик уже два дня отсутствовал дома. Его нашли в гостях у друга и поместили в социальный приют. Дело о неисполнении матерью ребёнка своих обязанностей расследовано и передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное уголовное дело возбудили в отношении жительницы Тольятти. Там в антисанитарных условиях, без надлежащих медпомощи и питания жил ребёнок.