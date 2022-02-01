Харбин, Китай, , 07:48 — REGNUM Объем внешней торговли самого северного региона Китая, провинции Хэйлунцзян восстановился в прошлом году, несмотря на пандемию COVID-19, сообщило местное таможенное управление, передает агентство Синьхуа.

Харбин Travelask.ru

По данным Харбинской таможни в столице провинции Хэйлунцзян, внешняя торговля товарами выросла на 29,6% в годовом исчислении до 199,5 млрд юаней (около $31,4 млрд) в 2021 году. Этот рост свидетельствует о стабильном восстановлении импорта и экспорта провинции, который в 2020 году снизился на 17,7% в годовом исчислении. В прошлом году импорт Хэйлунцзяна увеличился на 31,2% до 154,7 млрд юаней, в то время как экспорт вырос на 24,4% и достиг почти 44,8 млрд юаней.

Примечательно, что товарооборот приграничной провинции с Россией достиг 131,3 млрд юаней, увеличившись на 34,8%, что составляет 65,8% от общего объема внешней торговли региона. Объем торговли со странами и регионами, участвующим ими в инициативе «Пояса и пути», увеличился на 31,7%.

Таможня отметила увеличение экспорта электротехнической, механической и трудоемкой продукции, в то время как импорт ключевых товаров, таких как природный газ, древесина и соевые бобы, продемонстрировал устойчивый рост. В частности, импорт природного газа вырос на 154,2% и достиг 10,4 млрд кубометров в 2021 году.