Кито, , 07:48 — REGNUM В столице Эквадора Кито в результате вызванных сильными дождями масштабных затоплений погибли не менее 11 человек. Об этом Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями 31 января сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Кито

Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадрра «В городе Кито провинции Пичинча из-за проливных дождей было зафиксировано наводнение, в результате которого дорога в Ла-Гаска была затоплена грязью… Число погибших достигло 11».

В сообщении ведомства отмечается, что число пострадавших к настоящему времени достигло 15 человек. В пострадавших районах столицы работают спасатели, сотрудники различных городских служб восстанавливают подачу электроэнергии и ведут расчистку пострадавших от наводнения улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, начавшиеся 27 января в бразильском Сан-Паулу проливные дожди привели к гибели не менее 18 человек, а также нанесли серьёзный ущерб городам.

Читайте ранее в этом сюжете: 18 человек погибли из-за проливных дождей в Бразилии