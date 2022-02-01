Березники, Пермский край, , 07:45 — REGNUM В Березниках Пермского края подрядчик, сорвавший контракт по городскому благоустройству, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Штраф Fas.gov.ru

По данным ведомства, договор был заключен по результатам аукциона между муниципальной Служба благоустройства и частной компаний. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Березниках подрядчик должен был благоустроить парк культуры и отдыха в установленные сроки, однако нарушил их.

В отношении подрядчика возбудили административное производство. По итогам его рассмотрения юрлицо и его директор оштрафованы на 550 тыс. рублей. Судебные акты в законную силу не вступили.