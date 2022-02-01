Пекин, , 07:44 — REGNUM Индустрия гражданской авиации Китая станет умнее с помощью цифровых технологий нового поколения, согласно дорожной карте, опубликованной Администрацией гражданской авиации Китая (CAAC), передает агентство Синьхуа.

Модель пекинского международного аэропорта Дасин N509FZ

К 2025 году должен быть достигнут значительный прогресс в цифровой трансформации, при этом эффективность проверок безопасности возрастет на 30% по сравнению с 2020 годом, согласно дорожной карте. Более чем в 90% поездок через аэропорты будут предоставляться «безбумажные» услуги, а к 2025 году будет облегчена передача багажа между аэропортами.

К 2030 году в области интеллектуальных приложений будут достигнуты ключевые прорывы. Внутренние аэропорты будут полностью поддерживать весь процесс предоставления услуг распознавания лиц, а в некоторых городах и близлежащих деревнях будет создана распределительная сеть логистики беспилотных летательных аппаратов для повышения эффективности логистики и снижения затрат на доставку в сельской местности.

Согласно данным CAAC, к концу 2021 года 66 аэропортов по всей стране были способны предоставлять услуги распознавания лиц. В общей сложности 234 аэропорта смогли обеспечить пассажирам безбумажные поездки за счет внедрения электронной посадки на рейс и электронных проверок безопасности, что позволило пассажирам путешествовать только с их удостоверениями личности и устранило необходимость в обычных бумажных посадочных талонах.

К концу 2021 года 842 самолета в парке гражданской авиации Китая были способны предоставлять услуги Wi-Fi в полете.