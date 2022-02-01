Хабаровск, , 07:50 — REGNUM В Хабаровске, при поддержке бизнеса, запускают проект по оснащению больниц края бесплатной сетью Wi-Fi, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Интернет в смартфоне

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Тестовой площадкой для сервиса стала краевая клиническая больница им. профессора Владимирцева.

«Пациенты и посетители могут воспользоваться бесплатным доступом в интернет для того, чтобы связаться с родными и близкими, сообщить о своем самочувствии или же получить доступ к новостному и развлекательному контенту», — пояснил губернатор Михаил Дегтярев.

Позже бесплатный Wi-Fi появится и в детских больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение доступа к интернету на мобильных устройствах позволит продлить срок службы аккумуляторов гаджетов. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».