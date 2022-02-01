Москва, , 12:04 — REGNUM Бывший президент Армении Армен Саркисян не будет являться ключевым политическим игроком на армянской политической сцене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Армен Саркисян President.am

Эксперт призвал обратить внимание на тот факт, что все бывшие руководители Армении, несмотря на своё присутствие в политической жизни страны, не в состоянии являться основными политическими фигурами. Попытки Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна вернуться на ведущие роли в стране, несмотря на их некоторые тактические успехи, не увенчались успехом стратегическим.

«В принципе, какое-то политическое продолжение у Армена Саркисяна будет, но назвать это серьёзной политической карьерой вряд ли представляется возможным», — сказал политолог.

Напомним, что 23 января Армен Саркисян заявил о своём уходе с поста президента.