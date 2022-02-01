Чэнду, Китай, , 07:41 — REGNUM Компания Airbus подписала меморандум о взаимопонимании по созданию сервисного центра «жизненного цикла» самолетов в столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Самолёт Airbus

Центр будет охватывать бизнес, начиная от парковки и хранения воздушных судов и заканчивая услугами по техническому обслуживанию, модернизации, переоборудованию, демонтажу и утилизации различных типов воздушных судов, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным Airbus, Чэнду и прочими промышленными партнерами.

«Airbus стремится постоянно инвестировать в Китай. Мы также продолжим внедрять дорожную карту устойчивого развития авиационной промышленности, позволяющую увеличить повторное использование самолетов и переработку материалов и оборудования. Центр расширит авиационные услуги Airbus и повысит его производительность на рынке использования самолетов в Китае, поддерживая стратегию зеленого развития Китая», — сказал исполнительный вице-президент Airbus и главный исполнительный директор Airbus China Джордж Сюй.

Используя опыт и ресурсы различных партнеров, центр станет пионером отрасли на китайском рынке и станет первым в своем роде за пределами Европы. Он будет занимать площадь около 690 000 квадратных метров и вместимостью 125 самолетов. Airbus и его партнеры планировали начать строительство центра в течение 2022 года и ввести его в эксплуатацию к концу 2023 года после получения разрешений от властей, сообщает Airbus China.