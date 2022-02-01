Лесосибирск, Красноярский край, 1 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В городе Лесосибирске Красноярского края 24-летний мужчина признан виновным в убийстве своей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Установлено, что ночью 30 сентября 2021 года нетрезвые супруги находились в своей квартире в Лесосибирске. Они поссорились из-за того, что женщина ревновала мужа. В ходе конфликта мужчина нанёс 20-летней супруге несколько ударов ножом. Она скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он расчленил тело супруги, завернул в одеяло и перенёс в гаражный кооператив. Тело нашли 5 октября местные жители.

Суд назначил мужчине десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители установили подозреваемого в кратчайшие сроки.