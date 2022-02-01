Шанхай, Китай, , 07:37 — REGNUM Валовой региональный продукт (ВРП) Шанхая превысил порог в 4 трлн юаней (около $630,4 млрд) в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

ВРП мегаполиса на востоке Китая увеличился на 8,1% в годовом исчислении до 4,32 трлн юаней в прошлом году, согласно отчету о работе правительства, представленному мэром города Гун Чжэном на шестой сессии Шанхайского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва.

За прошедший год, на фоне сложной внешней среды, а также нестабильной пандемической ситуации, Шанхай добился хорошего старта 14-й Пятилетки (2021−2025), способствуя высококачественному развитию, создавая высококачественную жизнь, развивая высокоэффективное управление и консолидируя свои нынешние достижения в области профилактики эпидемий и экономического развития, сказал Гун.

Новые двигатели роста продолжали стимулировать экономику Шанхая. Объем производства в трех ключевых отраслях промышленности — интегральных схемах, биомедицине и искусственном интеллекте — увеличился на 18,3% в 2021 году.

Шанхай также показал хорошие результаты с точки зрения внешней торговли в прошлом году. Общий объем импорта и экспорта города превысил 4 трлн юаней, увеличившись на 16,5% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на спад мировой экономики из-за пандемии, Шанхай, находящийся на переднем крае реформ и открытости Китая, придает большое значение привлечению иностранных инвесторов. В 2021 году фактическое использование иностранных инвестиций достигло $22,55 млрд, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году.

По словам мэра, в настоящее время в Шанхае находится 831 региональная штаб-квартира транснациональных компаний, в том числе 60 вновь созданных в 2021 году. Согласно отчету о работе правительства, в этом году город ожидает роста ВРП в годовом исчислении примерно на 5,5%.