Гремячинск, Пермский край, 1 февраля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В городе Гремячинске выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Спортплощадка

По данным ведомства между городским Дворцом культуры и частной компаний был заключен контракт по созданию малой спортивной площадки. Однако поставка спортивно-технологического оборудования осуществлена с нарушением сроков. Кроме этого, монтаж произведен с отклонением от технических требований. Выяснилось, что некоторые части оборудования отсутствуют и не соответствуют техзаданию. При монтажных работах повредили лакокрасочное покрытие инвентаря.

По итогам проверки прокурор внес представления в адрес руководства Дворца культуры и фирмы. По итогам рассмотрения документа нарушения устранены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.