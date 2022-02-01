Владивосток, , 07:45 — REGNUM Власти Приморья вслед за другими регионами РФ ввели режим повышенной готовности в связи с повышенной активностью бездомных собак, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бездомная собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Постановление губернатора Олега Кожемяко было подписано 28 января и опубликовано на официальном портале правовой информации.

В тексте постановления поясняется, что режим повышенной готовности вводится «в связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения собак без владельцев на людей, в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и животных, учитывая сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья граждан».

Ранее глава Приморья призывал чипировать всех без разбора собак.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в связи с повышенной активностью бездомных собак, учитывая увеличение обращений по фактам скопления стай, и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения, введён режим ЧС с установлением местного уровня реагирования.