Москва, 1 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Подавший в отставку президент Армении Армен Саркисян не стал своим человеком для новой армянской власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

President.am Армен Саркисян

Сержем Саргсяном он был выдвинут как президент, который должен был помочь осуществить трансфер власти Саргсяна от президентства к премьерству. Сегодня Саркисян мотивирует свою отставку недостатком конституционных полномочий президента. Но, ведь, в 2018 году, когда он шёл на этот пост, он понимал недостаток этих полномочий и понимал, каким функционалом, как президент, он будет обладать. Человек, у которого за плечами большой политический и дипломатический опыт, не мог этого не понимать. Сергей Маркедонов Одной из главных причин отставки Саркисяна является то, что он в системе армянской власти, которая стала формироваться после «бархатной революции» 2018 года, себя не нашёл. Он в значительной степени фигура, связанная с прежней властью. И собственно той самой властью —он был выдвинут как президент, который должен был помочь осуществить трансфер власти Саргсяна от президентства к премьерству. Сегодня Саркисян мотивирует свою отставку недостатком конституционных полномочий президента. Но, ведь, в 2018 году, когда он шёл на этот пост, он понимал недостаток этих полномочий и понимал, каким функционалом, как президент, он будет обладать. Человек, у которого за плечами большой политический и дипломатический опыт, не мог этого не понимать.

Эксперт отметил, что «бархатная революция» сделала Саркисяна востребованной фигурой, поскольку Николу Пашиняну, несмотря на то, что он был лидером протестов, необходимо было сохранить определённую преемственность армянской власти, определённые признаки легальности и легитимности.

«И поэтому Саркисян сыграл роль посредника между уходящими персонажами и новыми властями. Он был определённым образом востребован в конце 2020 — начале 2021 года, когда из-за поражения во Второй Карабахской войне в Армении разразился кризис, и он выполнял роль модератора между властью и оппозицией. Но новой властью Саркисян не воспринимался как союзник. А старую власть, которая его выдвинула, своими действиями по легитимации новой власти он оттолкнул. Тем более, его отношения с Робертом Кочаряном нельзя было назвать идеальными. Таким образом Саркисян, образно говоря, стал «своим среди чужих и чужим среди своих», — заявил эксперт.

Напомним, что 23 января Армен Саркисян подал в отставку с поста президента республики.