Нур-Султан, , 07:26 — REGNUM Председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба ЦИК.

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Нигматулин Akorda.kz

ЦИК Казахстана «Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича».

В соответствии с процедурой, представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса вносится в Мажилис парламента.

Отмечается, что вакантный мандат депутата нижней палаты в тот же день был передан главе администрации президента Казахстана Ерлану Кошанову.

Напомним, 28 января на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» её председателем вместо бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева был избран президент Касым-Жомарт Токаев. А состав политсовета партии изменился на 55%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане обновился состав бюро политического совета правящей партии «Нур Отан».

Читайте ранее в этом сюжете: Правящая партия Казахстана обновила состав бюро политсовета