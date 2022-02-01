Рязань, , 07:28 — REGNUM Из-за многомиллионной задолженности налоговая служба подала банкротный иск к ООО «Рязанский станкоремонтный завод «Станкорем». Заявление рязанский арбитраж пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Иск от налоговой поступил в суд 31 января 2022 года. Сумма заявленного долга составляет 19 636 465,11 рубля.

В ЕГРЮЛ предприятие оформлено в январе 2000 года. На начало 2021 года на заводе трудились более 20 человек. Владельцами числятся пять физлиц, но относительно одного из них есть отметка о недостоверности.

По открытым данным, завод был исполнителем порядка десяти госконтрактов на общую сумму более 16 млн рублей.

Напомним, ранее схожий иск получил крупный металлургический завод РФ из Санкт-Петербурга — АО «Металлургический завод «Петросталь».