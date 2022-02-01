Красновишерск, Пермский край, 1 февраля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор в отношении сотрудника Красновишерскоего лесничества, который признан виновным в служебном подлоге и взяточничестве. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено следствием и судом, лесничий получил от предпринимателя GPS навигатор, а также взятку в размере 15 тыс. рублей. В ответ на вознаграждение лесничий скрыл нарушения при разработке лесной делянки и факты незаконной рубки деревьев. В акт осмотра лесной делянки были внесены заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, коррупционер оштрафован на 150 тысяч рублей.