Краснокамск, Пермский край, , 07:17 — REGNUM В городе Краснокамске Пермского края обвиняемый в серии краж подросток отправлен постановлением суда на принудительное лечение. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд George Hodan

В отношении 16-летнего парня были возбуждено уголовное дело по ряду статьей УК РФ: части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж») и части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, с 31 января по 22 апреля 2021 года подросток совершил семь хищений имущества на территории Краснокамска и Свердловского района города Перми. Под надуманным предлогом он просил у детей мобильный телефон, чтобы позвонить. Завладев телефоном, парень скрывался с места происшествия.

Кроме того, находясь в медицинском учреждении, подросток украл телефона пациента больницы. В апреле молодой человек с соучастником напал на 32-летнего мужчину и похитили имущество.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток страдает психическим расстройством и нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера. Суд вынес постановление о лечении.