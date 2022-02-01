Благовещенск, , 07:23 — REGNUM В Амурской области на 2022 год запланировано благоустройство 160 из 613 остановочных пунктов в местах, откуда автобусы организованно забирают детей в школу. На эти цели муниципалитеты получат субсидию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе правительства региона.

Знак автобусной остановки CopyrightFreePictures

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«Проблема благоустройства остановочных пунктов стоит у нас на повестке каждый сезон, выполняя дорожные работы, сразу включаем модернизацию остановок, приоритетность школьные маршруты. Приводить в соответствие будем поэтапно, в планах в двухлетний финансовый период обустроить 270 остановок, на эти цели в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 152,4 млн. рублей», — рассказал министр транспорта области Александр Зеленин.

На эти средства будут закуплены и установлены остановочные комплексы, благоустроена прилегающая к ним территория, создано освещение. Места установки павильонов определит спецкомиссия. Остановки будут оформлены в едином стиле и со школьной тематикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре было возбуждено уголовное дело в отношении замруководителя администрации города Свободный в Амурской области. По версии следствия, он вступил в сговор с директором компании-поставщика остановочных пунктов и заплатил за каждый павильон на 100 тыс. рублей больше, таким образом похитив из бюджета 3,3 млн рублей.