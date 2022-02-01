Бразилиа, 1 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Давление на правительство Бразилии с целью принудить президента страны Жаира Болсонару отменить запланированный визит в Москву на фоне обострения ситуации на Украине, оказывают власти Соединённых Штатов. Об этом 31 января сообщает издание Folha de Sao Paulo.

Senado Federal Жаир Болсонару

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с главой МИД Бразилии Карлосом Франса, госсекретарь США Энтони Блинкен был обеспокоен тем, что визит бразильского президента в Россию может быть истолкован как знак того, что Бразилия принимает определённую сторону в создавшемся конфликте.

Издание уточняет, что в разговорах нет «явного запроса изменить повестку», но США приводят аргументы, которые указывают на работу Вашингтона над тем, чтобы поездка была, как минимум, отложена.

В это же время подчёркивается, что в правительстве Бразилии нет никаких предпосылок к отмене поездки в Москву. На встрече глав Бразилии и России предполагается обсудить обширную повестку двусторонних отношений стран-партнеров по БРИКС, которая никак не связана с геополитической ситуации на востоке Европы.

Ранее ИА REGNUM сообщало что, по мнению властей США, они могут указывать Бразилии, как ей вести диалог с Россией на фоне обострения ситуации вокруг Украины