Владивосток, 1 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Пожарском районе Приморья в ДТП погиб амурский тигр.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Читайте также: В Хабаровском крае поезд насмерть сбил амурского тигра

По информации региональных соцсетей, сбил на дороге дикого животного водитель на иномарке. Он же и сообщил о происшествии в полицию.

Труп зверя отправили на экспертизу специалистам Центра «Амурский тигр».

Как сообщало ИА REGNUM, поезд в Хабаровском крае насмерть сбил амурского тигра.