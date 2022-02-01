В Приморье на дороге сбили амурского тигра
Владивосток, 1 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Пожарском районе Приморья в ДТП погиб амурский тигр.
Programmes.putin.kremlin.ru
Амурский тигр
Читайте также: В Хабаровском крае поезд насмерть сбил амурского тигра
По информации региональных соцсетей, сбил на дороге дикого животного водитель на иномарке. Он же и сообщил о происшествии в полицию.
Труп зверя отправили на экспертизу специалистам Центра «Амурский тигр».
Как сообщало ИА REGNUM, поезд в Хабаровском крае насмерть сбил амурского тигра.