Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Нападающего ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рида Буше (США) приговорили за совершённое в 2011 году изнасилование 12-летней девочки к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Об этом со ссылкой на адвоката Буше Памеллу Шидлак 31 января сообщает газета Detroit Free Press.

Рид Буше в «Локомотиве» ХК «Локомотив»

15 января Буше признал себя виновным в том, что в 2011 году, в возрасте 17 лет, совершил акт сексуального насилия над 12-летней девочкой. В её семье Буше жил во время прохождения обучения в системе подготовки хоккеистов.

Памелла Шидлак «Мы были готовы предстать перед судом, но обвинение предоставило справедливую сделку, Рид выбрал то, что было лучшим для его семьи».

По её словам, это дело «определённо» выглядит, как ревизионистская история, заявительница ведёт себя непоследовательно, и Шидлак «благодарит судью Конлина, прокуратуру и департамент пробации за занятие правильной позиции» в этом деле.

По первоначальному обвинению, заявленному потерпевшей, которой сейчас 23 года, Буше грозило наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Позднее суд переквалифицировал статью на более мягкую, без предварительного тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28-летний американский хоккеист Рид Буше, выступающий за «Локомотив» и обвинённый в изнасиловании, в ближайшее время покинет «железнодорожников».

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