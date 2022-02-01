Оренбург, 1 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Оренбурге власти обратились к населения с просьбой помочь медикам, нагрузка на которых из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекций резко возросла. Для выезда к пациентам медорганизациям не хватает транспорта. Чиновники просят откликнуться автоволонтёров. Информация об этом опубликована в телеграм-канале «Оренбург.Официально».

Yanao.ru Медики. Ямало-Ненецкий автономный округ

По данным городской администрации, нагрузка на амбулаторно-поликлиническую службу на прошлой неделе (24−30 января) увеличилась в три раза. Большую часть пациентов медики обслуживают на дому. Однако медучреждения не располагают достаточным количеством автомобилей для этих целей, что сказывается на увеличении времени ожидания медицинской помощи больными.

Оренбуржцы, готовые стать автоволонтёром или предоставить автомобиль для врачей могут отправить сообщение «Хочу помочь врачам» в любом мессенджере (WhatsApp, Viber, Telegram) на номер +7 (987) 847-91-71 .

Стоит отметить, ранее муниципальные чиновники заявили, что предоставили свой служебный транспорт врачам и призвали последовать такому примеру руководство городских предприятий