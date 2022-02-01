Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:55 — REGNUM Выброс пепла на высоту три километра вулканом Чикурачки, расположенном на островах Курильской гряды, зафиксировали вулканологи в Сахалинской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Высота вулканического облака составила, по данным специалистов, до трёх тысяч метров. Шлейф пепла распространился на запад — юго-запад от вулкана на расстояние до 104 км. Для вулкана цветовой код опасности сменился с зелёного (безопасно) на оранжевый, означающий повышенную активность и высокую вероятность извержения.

Вулкан Чикурачки расположен на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Это высочайшая точка острова, высота вулкана составляет 1816 метров. В последний раз вулканическая деятельность здесь была зафиксирована летом 2016 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проснувшемся вулкане Сантьягуито в Гватемале, чьи выбросы пепла грозят уничтожить урожай в населённых пунктах, расположенных поблизости.

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