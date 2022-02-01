Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у министра военно-морских сил США Карлоса дель Торо. Об этом он сообщил 31 января на сайте американских ВМС.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По словам чиновника, он вернулся в Вашингтон 28 января после недельной поездки. Торо отметил, что в течение следующих пяти дней будет находиться на карантине и продолжить работать удаленно. Министр добавил, что полностью привит от COVID-19 и в октябре 2021 года проходил ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января стало известно, что бывший канцлер Германии 77-летний Герхард Шредер и его супруга Со Ен Ким-Шредер заразилсиь коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший канцлер Германии Шредер заразился коронавирусом