Владивосток, , 07:10 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ответил на вопросы представителей СМИ 1 февраля во Владивостоке в ходе рабочей поездки. Журналистов интересовали все сферы жизнедеятельности Приморья.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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Так, отвечая на вопрос о своём отношении к введению платных парковок в центре Владивостока, Трутнев с иронией сказал, что просит не возвращать его в те времена, когда он сам был мэром Перми.

«Нас просили выделить деньги на платные парковки, мы выделили. Парковки не построены, деньги вернулись в бюджет. Что я ещё должен сделать?» — цитируют полпреда президента «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Владивостока появится почти 400 парковочных мест для автомобилей — пилотный проект управления платным парковочным пространством заработает до конца апреля в рамках информационной системы «Цифровое Приморье».