Южно-Сахалинск, 1 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В 2022 году на Сахалине в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 21 км транспортных артерий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Government-nnov.ru Ремонт дороги

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Будут отремонтированы дороги, которыми ежедневно пользуются тысячи жителей области. В этот перечень вошли участок Лиственничное — Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», улица Авиационная от проспекта Мира до улицы Ленина, проспект Победы от улицы Железнодорожной до улицы Западной, переулок Энергетиков.

Также завершится капитальный ремонт дороги в селе Новосибирское, на северо-западном объезде Южно-Сахалинска. В столице островного региона завершат ремонт на улице Украинская. В селе Костромское планируется привести в нормативное состояние мост через реку Кострома.

Для повышения безопасности на дорогах Сахалина установят современные средства фотовидеофиксации нарушений.

«У нас ещё не асфальтированного полотна в области 60% и больше. Благодаря нацпроекту в островном регионе приводятся в нормативное состояние важные транспортные артерии», — прокомментировал глава исполкома регионального штаба ОНФ Алексей Казанцев.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2019 года на Сахалине отремонтировали более 73 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать 195 километров дорог, из которых 96 км — дороги Калужской агломерации.