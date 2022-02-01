Якутск, , 06:55 — REGNUM В Якутске произошло нападение на медицинскую сестру из системы неотложной помощи. Медработника не выпускали из квартиры, когда она пришла осмотреть больных детей, сообщило ИА SakhaDay.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее к детям уже приходил врач, им было назначено лечение, взят мазок на COVID-19. От медсестры хозяйка дома требовала результатов ПЦР-теста и преграждала сотруднице «неотложки» выход из квартиры.

«Женщина стала агрессивно требовать сделать ИХА-тест. Загородила дверь, и стала кричать, используя ненормативную лексику. Дергала меня и толкала. Пришлось позвонить в 102 и пояснить, что меня насильно удерживают», — говорится в заявлении медсестры.

Требуя результаты тестирования на коронавирус, мать не разрешила осматривать детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января житель Саратова во время транспортировки бригадой скорой помощи напал на одного из медработников. Он несколько раз ударил работника скорой кулаком в грудь.