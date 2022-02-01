Орск, Оренбургская область, 1 февраля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Почти 5 млн рублей перевёл мошенникам житель города Орска Оренбургской области при попытке заработать на бирже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По данным ведомства, горожанин откликнулся на рекламу, увиденную в интернете. Желая зарабатывать хорошие деньги, мужчина прошел по указанной на сайте ссылке и подал заявку на участие в инвестиционных проектах. Далее последовала схема, уже ставшая классической и не насторожившая орчанина. Горожанину позвонили неизвестные и проинформировали о необходимости установки приложения и внесения денег. Все эти действия были выполнены. С конца декабря 2021 года по январь 2022 года, мужчина перевел на указанные счета 4 967 000 рублей. Позднее он догадался, что стал жертвой аферистов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители распространили памятку о том, как распознать мошенника, который представляется сотрудником брокерской компании, указав пять признаков.

1. Навязчивые звонки в любое время суток. Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.

2. Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. Имейте в виду, что у серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер — федеральный или местный.

3. Обещание баснословной прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки — 10 — 20% и более в неделю или месяц. Притом что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование — всегда рискованная деятельность.

4. Отказ назвать адрес сайта брокерской компании. Отсутствие информации о ней в Интернете. Или на сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.

5. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денежных средств. Лицензия брокера — это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке.

Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центробанка РФ.