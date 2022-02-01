Новосибирск, 1 февраля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 1 февраля, начали устранять сразу четыре на магистральном трубопроводе по улице Вертковская. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

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«Ремонтные работы будем проводить на пересечении Вертковской и улиц Сибиряков-Гвардейцев, Телевизионная, Римского-Корсакова, — уточнили в СГК. — Возраст трубопровода — 30 лет».

В контуре отключения оказались 58 многоквартирных домов, детский дом и роддом.

Завершить работы обещают к 2:00 (время местное) 2 февраля.