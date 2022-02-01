Токио, , 06:37 — REGNUM Существенный рост числа госпитализаций среди пожилых людей, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», был выявлен в Японии специалистами медицинского центра Фудзимино. Об этом 31 января сообщило издание Express.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам директора учреждения Акиры Кано, у таких пациентов развиваются тяжелые симптомы в виде острой пневмонии, которая требует использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он отметил, что в указанной возрастной группе половина госпитализированных нуждается в поддержке дыхания.

Глава центра также подчеркнул, что вновь поступающие больные с «Омикроном» становятся все старше и острая пневмония проявляется у тех, кто вакцинировался давно. Кано утверждает, что утверждения о «мягкости» коронавирусной инфекции при «Омикроне» далеки от реальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Университет Гонконга опубликовал результаты исследования, согласно которым штамм «Омикрон» размножается значительно слабее исходного варианта SARS-CoV-2, а также штаммов «Альфа», «Бета», «Дельта».

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