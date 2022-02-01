Женева, Швейцария, 1 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Рекордные по продолжительности и протяженности молнии зарегистрировала Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН. Об этом 31 февраля сообщается на странице организации в Twitter.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

Молнии-рекордсмены были зарегистрированы метеорологами на территории Северной и Южной Америки. Самая протяжённая молния была зафиксирована с помощью новейших спутниковых технологий над южными районами США 29 апреля 2020 года. Длина молнии составила около 768 км по горизонтали. Это на 60 км больше прежнего рекорда, который принадлежал молнии, вспыхнувшей в Бразилии в 2018 году.

Самую продолжительную молнию зарегистрировали на границе Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года. Молния осветила небо на 17,102 секунды плюс-минус 0,002 секунды. Прежний рекорд составил 16,73 секунды, он был зафиксирован в Аргентине 4 марта 2019 года.

В связи с регистрацией новых рекордов ВМО напомнила об опасности, которую несут молнии и соблюдении правил безопасности во время грозы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших от удара молнии в Танзании.