Астана, 1 февраля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Казахстане обновился состав бюро политического совета правящей партии «Нур Отан». Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба партии.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

пресс-служба «Нур Отан» «Постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4 устава) был утверждён новый состав бюро политического совета партии «Нур Отан».

В состав высшего руководящего органа партии избрано девять человек. В их числе — президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев, глава администрации президента Ерлан Кошанов, депутаты нижней и верхней палат парламента Ерлан Саиров и Ляззат Калтаева, а также председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Казакстан» Дархан Кыдырали.

Напомним, 28 января на внеочередном съезде «Нур Отан» её председателем вместо бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева, по его предложению, избрали президента Касым-Жомарта Токаева. Токаев в своём выступлении заявил, что правящая партия не выполняет необходимые задачи и её нужно существенным образом трансформировать.

Также был существенно обновлён состав политсовета партии, откуда, в частности, вышли бывший председатель правительства Казахстана Аскар Мамин и дочь первого президента Дарига Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, состав политсовета правящей партии Казахстана «Нур Отан» изменился на 55%.

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