Салехард, 1 февраля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В городе Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) планируют построить детскую школу искусств на 600 мест. Соответствующий тендер объявлен МКУ «Управление коммунального заказа». Победителя аукциона с начальной ценой почти 1,5 млрд рублей объявят 16 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Tasos_Lekkas Искусство

В стоимость услуги войдёт подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, а также непосредственно строительство объекта, поставка и монтаж мебели и оборудования. Стартует закупка с цены 1 496 311 720 рублей. Планируется аванс в размере 30%. Источник финансирования — адресная инвестиционная программа округа и местный бюджет.

Завершить проектирование и инженерные изыскания должны до 1 августа 2023 года, а полностью реализовать задачу — до 28 февраля 2025 года.

Под здание переменной этажности 2−3 этажа определен участок общей площадью 1,1209 га. В школе предполагается 32 учебных кабинета — от музыкальных до кабинетов компьютерной графики, танца и дизайна. В здании должны быть театральный, выставочный, концертный залы, костюмерные и многое другое.

Напомним, в 2021 году для школы уже искали подрядчика, но определение поставщика было отменено. О причинах отмены в карточке тендера не сообщается. Начальная цена в предыдущем тендере была ниже — 1 429 646 470 рублей.