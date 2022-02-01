Южно-Сахалинск, 1 февраля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске осужден за превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, бывший зампредседателя правительства Сахалина Игорь Быстров. Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ признаны достаточными для вынесения приговора, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СКР.

Ostrovnoy.ru Судно рыбокомбината «Островной»

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В ходе следствия и в суде установлено, что в 2016 году фигурант заставлял владельца предприятия, имеющего доли квот добычи водных биологических ресурсов, продать в пользу третьих лиц компанию. При этом Быстров, используя своё высокое должностное положение, угрожал предпринимателю массовыми проверками со стороны контролирующих и правоохранительных органов, результаты которых могли негативно сказаться на финансовой деятельности предприятия. Под воздействием угроз в ноябре 2016 года потерпевший был вынужден продать компанию по существенно заниженной цене.

Суд приговорил Игоря Быстрова к лишению свободы на 3,5 лет в исправительной колонии общего режима. Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в выполнении поручения президента России Владимира Путина по выводу из кризиса рыбокомбината «Островной» на курильском острове Шикотан Следственный комитет РФ усмотрел превышение должностных полномочий. Игорь Быстров, курировавший проект, был задержан в Санкт-Петербурге. В отношении Быстрова возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в превышении должностных полномочий при выполнении задач по выводу из кризиса рыбокомбината «Островной».