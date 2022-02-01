Бангкок, , 06:13 — REGNUM Недельный карантин для въезжающих в страну российских туристов, привитых «Спутником V», отменили власти Таиланда. Это следует из информации, размещённой 31 января на сайте посольства Таиланда в России.

Флаг Таиланда Photo Dharma

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В рамках туристической программы Test & Go, благодаря которой полностью привитые туристы могут не проходить карантин, граждане России при въезде в Таиланд должны предъявить ряд документов. В перечень вошли: сертификат о вакцинации «Спутником V» на английском языке, подтверждение бронирования отеля, страховка, оплата двух ПЦР-тестов, которые нужно будет сдать на первый и пятый день пребывания в стране.

Все документы нужно будет загрузить в спецсистему Thailand Pass. После отправки документов, если всё в порядке, туристы получают QR-код для посещения страны. Перед въездом в Таиланд необходимо также сдать ПЦР тест, не ранее, чем за 72 часа до посадки на самолёт.

Напомним, российские туристы могли въехать в Таиланд в рамках программы «Песочница». Она подразумевала проживание после въезда в течение недели в отелях, расположенных на территориях, входящих в данную программу. Это был ряд популярных туристических направлений, в том числе Бангкок, Паттайя и Хуахин.

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