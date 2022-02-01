Москва, , 05:59 — REGNUM Во вторник, 1 февраля, в Москве будет облачно, временами осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Гололедица на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 2 февраля в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер южный, юго-западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В среду, 2 февраля, днём в столице ожидается −5… −3 °C, по области −8… −3 °C. Облачно, небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C.

В Москве и Московской области ожидается потенциально опасная погода из-за снега, обледенения и гололедицы, в связи с чем жёлтый уровень погодной опасности продлён в регионе до 22:00 мск 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 авиарейсов было задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером 12 января.

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