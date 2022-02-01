Уагадугу, 1 февраля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Решение назначить президентом Буркина-Фасо подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба приняли военные, захватившие власть в стране. Об этом 31 января сообщил портал Burkina24 со ссылкой подполковника Сиприена Каборе, который представляет созданное участниками государственного переворота «Патриотическое движение за охрану и восстановление».

Africom.mil Солдаты Буркина-Фасо

Дамиба также стал главнокомандующим вооруженными силами республики. Каборе заявил, что в Буркина-Фасо вводится в действие «Основополагающий декрет «Патриотического движения за охрану и восстановление». Наряду с этим в стране восстановлена конституция, действие которой мятежники приостановили сразу после прихода к власти 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января несколько сотен жителей столицы Буркина-Фасо Уагадугу вышли на улицы, чтобы выразить поддержку участникам вооруженного мятежа.