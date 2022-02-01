Ханты-Мансийск, , 05:55 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали в результате выброса газа на месторождении в Сургутском районе Югры. Об этом 1 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Газовые скважины Gazprom.ru

По предварительной информации, люди пострадали при проведении работ по спуску перфоратора в скважину на месторождении газа в Сургутском районе. Всего пострадали четыре человека, они госпитализированы с ожогами второй и третьей степени.

Данных о состоянии пострадавших на настоящее время не поступало. Погибших в результат ЧП нет, возгорание на месторождении ликвидировано. Скважина закрыта, утечки газа удалось избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации горняков шахты «Анжерская-Южная» из-за сбоя в вентиляционной системе.

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