Хабаровск, , 05:58 — REGNUM Полицейские в Хабаровске задержали серийного квартирного вора — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Мужчины в женской одежде Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР

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Установлено, что подозреваемый, ранее не судимый 33-летний мужчина, в декабре 2021 года в разные дни снимал посуточно квартиры в Индустриальном районе города.

После того, как фигурант съезжал с квартир, он через несколько дней возвращался и путем подбора ключей проникал в помещения. Из трех квартир мужчина похитил плазменные телевизоры. Общий ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Полицейские установили, что некоторые кражи он совершал в женском облике — переодевался в женскую одежду и надевал парик.

Похищенные телевизоры подозреваемый продавал на городском рынке за 30 тыс. рублей. Вся бытовая техника уже возвращена владельцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чугуевском округе возбуждено уголовное дело по факту многомиллионного хищения.