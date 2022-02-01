Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Сбои в работе социальной сети Instagram отметили пользователи в США. Об этом 1 февраля можно узнать из данных мониторингового сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Instagram (сс) Solen Feyissa

Из общего числа поступивших жалоб, большая часть относится к некорректной работе приложения, таких сигналов поступило 55% от общей массы жалоб. Ещё 25% пользователей испытали трудности с входом на сайт. У 20% пользователей возникли проблемы с подключением к серверу.

Из России поступило незначительное количество отзывов о некорректной работе сайта. По состоянию на 05:00 мск наблюдается незначительное число жалоб на работу приложения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жалобах пользователей из США на работу оциальной сети Instagram.

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