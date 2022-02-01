Сухум, 1 февраля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Оползень сошел в абхазской столице Сухуме, обрушив часть дороги, ведущей к телевизионной вышке в городе. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

OLEKSHA Оползень

Длина обвала составила 30 метров. Как отмечают в администрации, в случае промедления вероятность продолжения обвала возрастает, что может полностью отрезать путь к вышке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января вблизи проезжей части в городе Туапсе Краснодарского края сошел оползень, который перекрыл водосток и вырвал несколько деревьев.