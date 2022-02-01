Октябрьский район, Приморский край, , 05:34 — REGNUM В селе Новогеоргиевка Октябрьского района 24-летний водитель автомобиля Subaru Forester погиб в ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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Установлено, что погибший превысил скорость, не справился с управлением иномарки, пересек полосу встречного движения и врезался в автобусную остановку. В результате удара автомобиль загорелся, водитель не смог выбраться из салона и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 27 января произошло смертельное ДТП. Столкнулись длинномер Scania и легковой автомобиль Skoda.