Вашингтон, 1 февраля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. За шесть месяцев свыше $50 млн добровольных пожертвований собрали политические комитеты, выступающие в поддержку экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 31 января сообщила пресс-служба политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

На счета политических комитетов, поддерживающих бывшего главу Белого дома, в период с 1 июля по 31 декабря 2021 года поступило более $50 млн добровольных пожертвований. Всего было сделано более 1,6 млн пожертвований, средняя сумма одного составила $31, основная часть, 98,6% жертвователей перечисляли сумму менее $200.

На сегодняшний день на счетах политических комитетов накопилось свыше $122 млн. Представитель пресс-службы бывшего американского лидера Тейлор Будович уточнил, что собранные средства предполагается направить на финансирование предвыборных кампаний республиканцев для участия в промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2022 года, а также на выборах президента в 2024 году.

О возможном участии Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии информация не поступала. Сам Трамп сохраняет интригу, объявив, что решение о своём участии в президентских выборах сообщит после промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп заявил о помиловании людей, обвиненных в уголовных преступлениях за участие в протестах на Капитолийском холме 6 января, в случае своего переизбрания на пост главы государства в 2024 году. При этом политик не обозначил точно, будет ли он баллотироваться в президенты.