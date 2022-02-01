Чугуевский район, Приморский край, , 05:30 — REGNUM В Чугуевском округе возбуждено уголовное дело по факту многомиллионного хищения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Грабитель LeoFra

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Житель села Новочугуевка 1973 года рождения заявил в полицию о хищении у него 18 млн рублей 28 января.

Установлено, что ночью двое местных жителей проникли в дом заявителя-предпринимателя, откуда под угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитили деньги.

Грабителей задержали, ими оказались ранее судимый мужчина 1976 года рождения и его подельник 1994 года рождения. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Владивостока обратилась 25-летняя жительница и заявила, что неизвестный мужчина похитил деньги из кассы аптеки.