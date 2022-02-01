Сургут, Югра, 1 февраля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В Югре произошло возгорание на Тортасинском месторождении в Сургутском районе. Пострадали четыре человека, сообщает РЕН-ТВ со со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

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По предварительным данным, причиной пожара стал выброс газа. Инцидент произошёл во время спуска перфоратора в скважину, из-за выброса газовоздушной смеси. Затем огнём был охвачен подъёмный механизм для ремонта скважин и цементировочного агрегата.

Отмечается, что сейчас пожар ликвидирован силами персонала ООО «Соровскнефть». Скважина и запорные задвижки закрыты. Утечки нефти и газа нет. Однако четыре человека получили ожоги второй и третьей степеней тяжести, их доставили в больницу города Лянтора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января в Башкирии в одном из цехов моторостроительного производственного объединения произошёл хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина. В результате две сотрудницы получили ожоги различной степени тяжести. Позже одна из женщин скончалась.