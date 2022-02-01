Токио, 1 февраля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Минобороны Японии не планируют приостанавливать полёты истребителей F-15 сил самообороны страны из-за крушения одного из них в Японском море 31 января. Об этом министр обороны Нобуо Киси 1 февраля заявил журналистам.

Shannon Collins F-15

Нобуо Киси «Я распорядился проводить дополнительные проверки истребителей до и после их полётов. Приостанавливать полёты мы не планируем».

По его словам, поиск обоих пилотов F-15 в Японском море продолжается, в настоящее время они считаются пропавшими без вести.

Напомним, Япония имеет на вооружении около 200 американских истребителей F-15 различных модификаций.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель F-15J Eagle из состава Воздушных сил самообороны Японии (JASDF) 31 января исчез с экранов радаров вскоре после взлёта с базы Комацу в префектуре Исикава.