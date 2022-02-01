Владивосток, , 05:21 — REGNUM Во Владивостоке в затопленном кипятком подвале пятиэтажного дома обнаружен труп женщины.

Подвал жилого дома Юрий Максимов

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Известно, что погибшая жила в этом доме. Коммунальная авария с порывом труб случилась еще в новогодние праздники. Подвал затопило горячей водой, тело женщины вытащили только 26 января.

Как сообщили VL.ru местные жители, 7 января они обратились в управляющую компанию, но на конец января проблему всё ещё не устранили.

«Из подвала идёт пар и появилась неприятная вонь. Приходится постоянно держать открытыми окна и дверь в подъезде», — сказали жильцы.

Личность женщины установлена. Предварительно, признаков насильственной смерти нет.

Официальной информации от правоохранителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в гараже в автомобиле обнаружили трупы 25-летнего мужчины и его 19-летней девушки. Признаков насильственной смерти на телах не выявлено.