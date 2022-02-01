Триполи, , 05:04 — REGNUM Власти Ливии решили запретить непривитым от коронавирусной инфекции посещение государственных и частных учреждений, а также на крупных рынков. Об этом 31 января сообщило информационное агентство LANA со ссылкой на указ ливийского премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы.

Ливия I, Tadmouri

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Документ вступает в силу с 15 февраля и касается как граждан республики, так и иностранцев, не имеющих сертификата о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря власти Ливии объявили о том, что в стране были выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

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