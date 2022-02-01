Благовещенск, , 05:10 — REGNUM Два незаконно возведённых строения снесены в Благовещенске по постановлению управления федеральной службы исполнения наказаний. Демонтированные кафе и гараж были незаконно построены на принадлежащей муниципалитету земле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Снос Pxhere.com

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С исками в суд обратилась городская администрация. Кафе было огорожено и построено жителем Благовещенска на участке в 644 кв. м. Ещё одна гражданка возвела бетонный гараж на муниципальной земле.

На нарушителей не подействовали ни уведомление о необходимости освободить участки, ни ограничения на выезд за пределы страны. Постановление о сносе было исполнено только после возбуждения административного дела по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

«После применения комплекса понуждающих мер, не желая нести дополнительные финансовые расходы, должники снесли незаконные строения и освободили муниципальные земельные участки», — констатировали в УФССП региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года рядом со столицей Башкирии Уфой снесли 30 самовольно возведённых строений в дачном кооперативе.